В Умані на Рош га-Шана обмежать роботу ресторанів і закриють частину шкіл

В Умані на час прибуття основної кількості прочан-хасидів обмежать час роботи закладів харчування і закриють навчальні заклади, розташовані в районі паломництва.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Телеграм-канал голови Черкаської ОДА Сергія Сергійчука, таке рішення ухвалила державна комісія з ТЕБ та НС

Згідно з рішенням, діяльність закладів громадського харчування буде заборонена після 24-ї та до 7-ї години. Виняток – заклади доставки.

На період із 15 по 21 вересня відвідування здобувачами освіти закладів освіти, які розташовані в районі проведення паломництва, заборонено.

Район паломництва буде обмежено паломництва контрольно-пропускними пунктами.

"Ми вже визначили приміщення для обсервації у випадку різкого спалаху захворювання на коронавірус COVID-19 серед паломників; спільно з Кіровоградською ОДА забезпечуємо готовність надання екстреної медичної допомоги, відпрацювали маршрути пацієнтів; разом з органами місцевого самоврядування облаштовуємо медичні пункти поблизу місць паломництва", - зазначив Сергійчук.

Окрім цього, державна комісія з ТЕБ і НС дала доручення МЗС разом з МОЗ та Федерацією єврейських общин України визначити кількість медичних працівників та інших волонтерів, яких необхідно залучити з Держави Ізраїль для допомоги при проведенні святкування Рош га-Шана в м. Умані, зазначено у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, через небезпеку поширення коронавірусної інфекції Кабмін підтримав рішення, ініційоване МВС, про обмеження відвідування іноземцями міста Умань Черкаської області під час цьогорічного святкування Рош га-Шана.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. Зазвичай на святкування юдейського Нового року сюди приїжджало 20-30 тис. прочан з різних країн. У 2020 році святкування Рош га-Шана припадає на 18-20 вересня. Передбачають, що кількість паломників складе не більше 5-10 тис.осіб.