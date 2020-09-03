В Умані встановлять карантинні пункти

В Умані встановлять карантинні пункти

Укрінформ
В Умані з 10 вересня у місцях паломництва хасидів встановлять тимчасові пункти моніторингу та контролю за дотриманням правил карантину.

Про таке рішення Уманської міської ради написав у Фейсбук її голова Олександр Цебрій, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що рішення «Про захист населення м. Умань від гострої респіраторної хвороби COVID-19 та посилення протиепідемічних заходів на території міста» прийняли депутати міськради на позачерговій сесії 3 вересня.

Відтак за тиждень на території міста буде встановлено п'ять тимчасових пунктів "моніторингу та контролю за дотриманням правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно протиепідемічних правил і норм".

Згідно з рішенням, на пунктах моніторингу чергуватимуть працівники Нацполіції, ДСНС, Державної міграційної служби, Держпродспоживслужби та уповноважені посадові особи. Вони проводитимуть роз'яснювальну роботу щодо необхідності дотримання протиепідемічних заходів, у разі необхідності - перевірятимуть документи, які дозволяють особі перебувати на території України, здійснюватимуть температурний скринінг і огляд людей, речей і транспортних засобів, складатимуть протоколи про адміністративні і інші порушення.

Також у місті діятимуть мобільні моніторингові групи зі схожими повноваженнями.

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Як повідомляв Укрінформ, через небезпеку поширення коронавірусної інфекції Кабмін підтримав рішення, ініційоване МВС, про обмеження відвідування іноземцями міста Умань Черкаської області під час цьогорічного святкування Рош Га-Шана.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. Зазвичай на святкування юдейського Нового року сюди приїжджало 20-30 тис. прочан з різних країн. У 2020 році святкування Рош Га-Шана припадає на 18-20 вересня. Передбачають, що кількість паломників складе не більше 5-10 тис.осіб.

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