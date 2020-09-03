В Умані встановлять карантинні пункти

В Умані з 10 вересня у місцях паломництва хасидів встановлять тимчасові пункти моніторингу та контролю за дотриманням правил карантину.

Про таке рішення Уманської міської ради написав у Фейсбук її голова Олександр Цебрій, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що рішення «Про захист населення м. Умань від гострої респіраторної хвороби COVID-19 та посилення протиепідемічних заходів на території міста» прийняли депутати міськради на позачерговій сесії 3 вересня.

Відтак за тиждень на території міста буде встановлено п'ять тимчасових пунктів "моніторингу та контролю за дотриманням правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно протиепідемічних правил і норм".

Згідно з рішенням, на пунктах моніторингу чергуватимуть працівники Нацполіції, ДСНС, Державної міграційної служби, Держпродспоживслужби та уповноважені посадові особи. Вони проводитимуть роз'яснювальну роботу щодо необхідності дотримання протиепідемічних заходів, у разі необхідності - перевірятимуть документи, які дозволяють особі перебувати на території України, здійснюватимуть температурний скринінг і огляд людей, речей і транспортних засобів, складатимуть протоколи про адміністративні і інші порушення.

Також у місті діятимуть мобільні моніторингові групи зі схожими повноваженнями.

Як повідомляв Укрінформ, через небезпеку поширення коронавірусної інфекції Кабмін підтримав рішення, ініційоване МВС, про обмеження відвідування іноземцями міста Умань Черкаської області під час цьогорічного святкування Рош Га-Шана.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. Зазвичай на святкування юдейського Нового року сюди приїжджало 20-30 тис. прочан з різних країн. У 2020 році святкування Рош Га-Шана припадає на 18-20 вересня. Передбачають, що кількість паломників складе не більше 5-10 тис.осіб.