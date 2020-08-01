У трьох районах Чернігівщини досі не виявлено жодного випадку COVID-19 - ОДА
Про це на пресконференції повідомив заступник голови Чернігівської ОДА, керівник робіт із ліквідації надзвичайної ситуації Андрій Подорван, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Є у нас території, де досі не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. Це - Коропський, Срібнянський і Талалаївський райони з порівняно низькою щільністю населення. Та й віддаленість від Києва зіграла свою роль, адже, судячи з географії поширення вірусу, він до нас зайшов фактично зі столиці. Бо трудова міграція - теж одна із причин", - розповів посадовець.
Він також припустив, що у віддалених районах населення, можливо дисциплінованіше, ніж у великих містах. Зокрема, маскового режиму в приміщеннях, як зауважив Подорван під час робочих поїздок областю, там дотримуються краще.
Водночас, за інформацією Чернігівської обласної ради, в регіоні зберігається висока динаміка інфікування коронавірусом. В останні три доби щодня реєструється по 30 нових випадків.
Від початку епідемії діагноз COVID-19 на Чернігівщині було встановлено 820 разів, 565 інфікованих одужали, 14 - померли. Сьогодні в області 231 активний випадок коронавірусу, 51 особа госпіталізована.
Як повідомлялося, станом на 31 липня в Україні лабораторно підтверджені 69 884 випадки COVID-19, у тому числі 1090 за останню добу.