У трьох районах Чернігівщини досі не виявлено жодного випадку COVID-19 - ОДА

Від початку епідемії коронавірусної інфекції у трьох із 22 районів Чернігівської області досі не виявлено жодного випадку інфікування.

Про це на пресконференції повідомив заступник голови Чернігівської ОДА, керівник робіт із ліквідації надзвичайної ситуації Андрій Подорван, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є у нас території, де досі не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. Це - Коропський, Срібнянський і Талалаївський райони з порівняно низькою щільністю населення. Та й віддаленість від Києва зіграла свою роль, адже, судячи з географії поширення вірусу, він до нас зайшов фактично зі столиці. Бо трудова міграція - теж одна із причин", - розповів посадовець.

Він також припустив, що у віддалених районах населення, можливо дисциплінованіше, ніж у великих містах. Зокрема, маскового режиму в приміщеннях, як зауважив Подорван під час робочих поїздок областю, там дотримуються краще.

Водночас, за інформацією Чернігівської обласної ради, в регіоні зберігається висока динаміка інфікування коронавірусом. В останні три доби щодня реєструється по 30 нових випадків.

Від початку епідемії діагноз COVID-19 на Чернігівщині було встановлено 820 разів, 565 інфікованих одужали, 14 - померли. Сьогодні в області 231 активний випадок коронавірусу, 51 особа госпіталізована.

Як повідомлялося, станом на 31 липня в Україні лабораторно підтверджені 69 884 випадки COVID-19, у тому числі 1090 за останню добу.