На Чернігівщині за добу від COVID-19 одужали у сім разів більше людей, ніж захворіли

За останню добу на Чернігівщині додалися три нові випадки інфікування коронавірусом, натомість одужали 22 особи.

Про це повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА.

"За минулу добу в області від COVID-19 одужали 22 інфікованих... Виявлено три нових випадки коронавірусної інфекції. Двоє інфікованих з Козелецького району та один - із Чернігова. Вони перебувають на самоізоляції вдома", - йдеться у повідомленні.

Заззначається, додався один летальний випадок - від COVID-19 помер житель Прилуцького району. Окрім двобічної позагоспітальної пневмонії, він мав супутні патології, які ускладнили перебіг хвороби.

На сьогодні в області 156 активних випадків коронавірусу, лише 28 людей госпіталізовано. Загалом із початку епідемії на Чернігівщині зареєстровано 729 випадків COVID-19, з яких 14 - летальні.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 28 липня лабораторно підтверджено 66 575 випадків COVID-19, з них за добу – 919.