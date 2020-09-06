На Буковині виявили 163 нові випадки COVID-19

Протягом минулої доби у Чернівецькій області підтвердили 163 випадки інфікування коронавірусом, їх загальна кількість зросла до 11 272.

Як повідомляє Укрінформ, такі цифри оприлюднив у Фейсбуку глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

«Буковина останнім часом стабільно потрапляє до переліку регіонів, де реєструють найбільше підтверджених випадків за добу. Також вона у списку областей, які не готові до послаблення карантину. Ситуація зміниться на краще, обов’язково. Але однієї віри у це недостатньо», - написав керівник ОДА.

За словами Осачука, потрібно, щоб кожен зробив свій вклад у майбутнє епідеміологічне благополуччя. Він надзвичайно простий, нагадав глава області: маски, антисептики, соціальна дистанція.

Як повідомлялося, в Україні за добу зареєстрували 2 07 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 135 894.