Рекомендації МОЗ щодо навчання на карантині стосуються і вишів — Степанов

Затверджені Міністерством охорони здоров’я правила та рекомендації щодо організації навчального процесу в період карантину поширюються і на вищі навчальні заклади.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в неділю, 30 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідаючи на запитання, чи стосується рекомендація щодо поетапних дій у разі виявлення симптомів коронавірусу в учнів шкіл під час освітнього процесу на заклади вищої освіти, міністр сказав: “Так, дана рекомендація поширюється в тому числі і на заклади вищої освіти... Якщо є відповідні ознаки коронавірусної хвороби під час занять у студента, алгоритм дій такий самий, як в закладах шкільної освіти".

За його словами, у разі виявлення у студента чи студентки ознак коронавірусної хвороби необхідно відразу ізолювати цю особу, одягнути на неї маску та звернутися до лікаря, щоб далі вибудовувати алгоритм дій залежно від стану цього студента. Аудиторію, де перебував такий студент або студентка, потрібно провітрити і провести її дезінфекцію.

“Окрім тих рекомендацій, які були розроблені Міністерством охорони здоров’я разом з Міністерством освіти і науки, ми намагалися максимально детально все розповісти щодо виконання цих рекомендацій. Була зроблена відповідна презентація, яка є на сайті Міністерства охорони здоров’я і яка була направлена в регіони, щоб жодне запитання не було без відповіді”, - розповів міністр.

Як повідомлялося, 28 серпня міністр охорони здоров’я Максим Степанов презентував затверджені МОЗ правила і рекомендації щодо організації навчального процесу на період карантину.

Згідно з ними, 1 вересня навчальний процес розпочнеться в усіх регіонах, окрім адміністративно-територіальних одиниць з «червоним» рівнем епідемічної небезпеки.

Усі навчальні заклади мають бути забезпечені достатньою кількістю безконтактних термометрів, дезінфекторів, антисептиків для рук, засобів особистої гігієни та індивідуального захисту.

На вході до навчального закладу мають бути встановлені антисептики, а учні перед уроками мусять мити руки з милом. Перед початком робочого дня увесь персонал проходить температурний контроль.

МОЗ також рекомендує проводити заняття з деяких предметів (на розсуд учителя) на свіжому повітрі і максимально скоротити пересування дітей між класами.

Учні 1–4 класу можуть не використовувати маски. Решта учнів мають заходити та ходити по школі у масках, але можуть не користуватися ними під час занять.

Харчування у школах має бути організовано так, щоб дотримуватися відстані 1,5 м між столами та 1 м між дітьми. Забороняється використання формату “шведський стіл”.

У разі виявлення симптомів захворювання у дитини під час занять на неї треба надіти маску, відвести в окреме приміщення та повідомити батьків. Після цього вони мають звернутися до сімейного лікаря, який забезпечить приїзд бригади «швидкої», якщо цього потребує стан дитини. Рішення про ізоляцію контактних з хворим осіб прийматиме лікар-епідеміолог після підтвердження випадку COVID-19.

В Україні за минулу добу зареєстровано 2 096 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 119 074-ох.