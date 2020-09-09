Уряд заборонив транзит іноземців через Україну

Кабінет Міністрів заборонив в’їзд в Україну для іноземців, які прямували територією нашої держави транзитом.

Як передає Укрінформ, про таке рішення уряду повідомляє Міністерство внутрішніх справ у Фейсбук.

"Скасовується норма, що передбачала можливість в’їзду в Україну іноземців, які прямували територією нашої держави транзитом", - зазначили в МВС.

Водночас особи, які є одним із подружжя, батьками, дітьми, бабою або дідом громадянина України, підпадають під виключення про заборону в’їзду.

У МВС додали, що правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.

Також зазначається, що якщо особи прямують в Україну на навчання, це мають бути лише заклади вищої освіти.