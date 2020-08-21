Київ залишається у "жовтій" зоні, за добу - 156 випадків COVID-19

У столиці вже 11 328 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу - 156.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко.

"Столиця залишається в жовтій зоні епідеміологічної небезпеки. Кількість хворих збільшилась за минулу добу на 156 людей. На сьогодні в столиці вже 11 328 підтверджених випадків захворювання на коронавірус", - сказав Кличко.

За його словами, серед тих, хто захворіли: 93 жінки віком від 21 до 79 років і шість дівчаток від 1 року до 17, а також 55 чоловіків віком від 20 до 84 років і двоє хлопчиків – трьох і п'яти років. Захворіли, зокрема, і шестеро медиків.

Він зазначив, що одужала за минулу добу 21 людина. Всього коронавірус подолали 3606 мешканців Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом'янському районі – 26, Голосіївському – 21, Дніпровському районі – 19 випадків", - сказав він.

Як повідомлялося, в Україні станом на 21 серпня лабораторно підтвердили 100 643 випадки COVID-19, із них за добу – 2 106.