В Україні підтвердили 100643 випадки COVID-19, за добу - 2106

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ресурс РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Протягом доби зафіксовано 23 нових летальних випадки. Одужали – 637 осіб.

Загалом в Україні зареєстровано 2 207 смертей від COVID-19. Одужали – 51 078 осіб. Зараз хворіють – 47 358.

За добу найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Чернівецькій – 208, Тернопільській – 185, Харківській -184, Івано-Франківській - 172 та Одеській – 170 областях.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 2134 випадки коронавірусу.