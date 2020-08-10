З Києва знову курсуватимуть поїзди до Франківська та Чернівців

АТ "Укрзалізниця" відновлює рух ще двох пасажирських поїздів: №43/44 Івано-Франківськ — Київ та №118/117 Чернівці — Київ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що поїзд №118/117 Чернівці — Київ вирушить із Чернівців 13 серпня і курсуватиме щовівторка, щочетверга та щонеділі. З Києва поїзд вирушить 14 серпня 2020 року і курсуватиме щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці.

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Поїзд №43/44 Івано-Франківськ — Київ відправиться з Івано-Франківська 15 серпня і курсуватиме через день у непарні дати. Із Києва — 16 серпня і курсуватиме через день у парні дати.

Квитки незабаром можна буде придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця почала відновлювати рух пасажирських поїздів залізницею в межах країни із 1 липня 2020 року, який було припинено з 18 березня 2020 року.