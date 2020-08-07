Укрзалізниця відновлює рух ще 14 електричок

АТ «Укрзалізниця» призначила курсування ще 14 приміських поїздів територією обслуговування Південної, Одеської та Донецької залізниць.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, з 7 серпня 2020 року по регіональній філії «Південна залізниця» відновлять курсування такі щоденні приміські поїзди: №6677 Харків-Пасажирський — Зачепилівка (розклад руху: 18:40-21:44) та №6678 Зачепилівка — Харків-Пасажирський (розклад руху: 06:09-09:29).

Також із 7 серпня по регіональній філії «Одеська залізниця» буде відновлено рух поїздів №6632 Гайворон — Вінниця (розкладу руху: 00:58-06:25 щопонеділка, щосереди, щоп'ятниці та щонеділі) та №6631 Вінниця — Гайворон (розклад руху: 18:20-23:47 щопонеділка, щосереди, щоп'ятниці та щонеділі). З 10 серпня по цій же філії буде відновлено щоденне курсування поїздів №6704 Херсон — Снігурівка (розклад руху: 20:20-21:25) та №6703 Снігурівка — Херсон (розклад руху: 22:30-23:50).

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По регіональній філії «Донецька залізниця» з 10 серпня відновлюють курсування наступні щоденні приміські поїзди: №6502 Попасна — Сіверськ (розклад руху: 03:44-05:24), №6501 Сіверськ — Попасна (06:40-08:20); №6504 Попасна — Сіверськ (13:00-14:40); №6503 Сіверськ — Попасна, (15:40-17:20); №6955 Волноваха — Комиш-Зоря (07:22-09:54); №6956 Комиш-Зоря — Волноваха (12:48-15:24); №6957 Волноваха — Комиш-Зоря (18:54-21:11) та №6958 Комиш-Зоря — Волноваха (02:50-05:10).

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Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця почала відновлювати рух пасажирських поїздів залізницею в межах країни із 1 липня 2020 року, який було припинено з 18 березня 2020 року.