Укрзалізниця відновлює рух ще 14 електричок

Укрзалізниця відновлює рух ще 14 електричок

Укрінформ
АТ «Укрзалізниця» призначила курсування ще 14 приміських поїздів територією обслуговування Південної, Одеської та Донецької залізниць.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, з 7 серпня 2020 року по регіональній філії «Південна залізниця» відновлять курсування такі щоденні приміські поїзди: №6677 Харків-Пасажирський — Зачепилівка (розклад руху: 18:40-21:44) та №6678 Зачепилівка — Харків-Пасажирський (розклад руху: 06:09-09:29).

Також із 7 серпня по регіональній філії «Одеська залізниця» буде відновлено рух поїздів №6632 Гайворон — Вінниця (розкладу руху: 00:58-06:25 щопонеділка, щосереди, щоп'ятниці та щонеділі) та №6631 Вінниця — Гайворон (розклад руху: 18:20-23:47 щопонеділка, щосереди, щоп'ятниці та щонеділі). З 10 серпня по цій же філії буде відновлено щоденне курсування поїздів №6704 Херсон — Снігурівка (розклад руху: 20:20-21:25) та №6703 Снігурівка — Херсон (розклад руху: 22:30-23:50).

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По регіональній філії «Донецька залізниця» з 10 серпня відновлюють курсування наступні щоденні приміські поїзди: №6502 Попасна — Сіверськ (розклад руху: 03:44-05:24), №6501 Сіверськ — Попасна (06:40-08:20); №6504 Попасна — Сіверськ (13:00-14:40); №6503 Сіверськ — Попасна, (15:40-17:20); №6955 Волноваха — Комиш-Зоря (07:22-09:54); №6956 Комиш-Зоря — Волноваха (12:48-15:24); №6957 Волноваха — Комиш-Зоря (18:54-21:11) та №6958 Комиш-Зоря — Волноваха (02:50-05:10).

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Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця почала відновлювати рух пасажирських поїздів залізницею в межах країни із 1 липня 2020 року, який було припинено з 18 березня 2020 року.

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