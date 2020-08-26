Україна знімає карантинні обмеження на перетин КПВВ з Кримом

Кабінет Міністрів прийняв рішення про припинення дії тимчасових обмежень перетину пунктів пропуску на адмінмежі з окупованим Кримом з 00:00 29 серпня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Представництво Президента в Автономній Республіці Крим.

"Згідно з рішенням Кабінету Міністрів України 26 серпня 2020 року, починаючи з 00:00 29 серпня (субота) припиняє дію Розпорядження №979 "Про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 8 серпня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що повний текст рішення уряду буде опубліковано завтра, після чого будуть надані деталі процедури перетину КПВВ.

Як повідомляв Укрінформ, 8 серпня 2020 року на позачерговому засіданні уряду було прийнято розпорядження № 979-р, яким було припинено роботу КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом на термін з 9 по 30 серпня з метою запобігання поширенню на території України COVID-19. У цей період перетин КПВВ дозволений лише за наявності низки гуманітарних підстав.