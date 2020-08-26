Криму не загрожує "гуманітарна катастрофа" через начебто нестачу води - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов підкреслив, що жодних підстав для «гуманітарної катастрофи» в окупованому Криму через начебто нестачу води не існує.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Фейсбук Данілова.

"Жодних підстав для «гуманітарної катастрофи» на півострові через начебто нестачу води не існує. Місцеві водні ресурси здатні задовольнити господарсько-побутові потреби населення. А проблему водозабезпечення вкрадених промислових, сільскогосподарських та інших підприємств, а також російських військових об’єктів нехай розв’язує російська окупаційна влада", - наголосив Данілов.

Також Данілов порадив на цю тему почитати статтю "Вода в окупованому Криму: ніякої катастрофи. Просто повернення на 50 років в минуле"

керівника Моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрія Клименка в BSNews.

Як повідомляв Укрінформ, керівник української делегації у ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук в інтерв’ю Українському радіо сказав, що материкова Україна зможе дати воду людям в окупованому Криму, якщо там буде гуманітарна катастрофа.

На початку липня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що питання відновлення водопостачання через Північно-Кримський канал на порядку денному наразі не стоїть.

Раніше віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна може поновити постачання води до Криму тільки після деокупації півострова. Водночас на думку голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, питання подачі води в окупований Крим для президента РФ Володимира Путіна може стати приводом для розширення агресії.

Проблеми з водою почалися у Криму після анексії півострова Росією у 2014 році, коли Україна припинила поставки води Північно-Кримським каналом.