У "нормандському форматі" ніхто не хоче говорити про Крим - Президент

Сьогодні не існує ефективного міжнародного майданчика для обговорення питання повернення Криму Україні.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Euronews, повідомляє Укрінформ.

«Коли мова заходить про Крим, ситуація, я думаю, ще складніша. Скажу вам чесно, я багато про це думав. У «нормандському форматі» ніхто не хоче говорити про Крим, тим більше Росія. Я порушив це питання. Але ми весь час присвятили Донбасу. Росія не хоче про це говорити, ми все це розуміємо», - сказав Зеленський.

Він додав, що «ми не повинні були дозволити їм відібрати Крим».

«Крим - наша територія. Ми повернемо його назад. Але немає серйозного й ефективного майданчика для обговорення цього питання, крім міжнародних переговорів і домовленостей з нашими зарубіжними партнерами, які привели до санкцій і тиску на Росію за незаконну анексію Криму», - констатував Президент України.

Фото: Офіс Президента