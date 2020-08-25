Шість країн приєдналися до «кримських санкцій» ЄС проти Росії

Шість країн приєдналися до «кримських санкцій» ЄС проти Росії

Укрінформ
Шість країн, які не є членами ЄС, приєдналися до рішення Євроради про продовження санкцій проти Росії за анексію українського Криму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Євроради.

Серед них - країни-кандидати на вступ до ЄС Чорногорія та Албанія, члени Європейської асоціації вільної торгівлі Норвегія та Ісландія, а також Україна і Грузія.

«Вони будуть забезпечувати відповідність своєї національної політики цьому рішенню Ради», — йдеться у повідомленні.

ЄС взяв до відома це зобов’язання і вітає його.

Як повідомляв Укрінформ, обмежувальні заходи були введені у 2014 році через дії Росії з дестабілізації України та спрямовані проти російських фінансового, економічного, енергетичного та оборонного секторів, як і у сфері використання товарів подвійного призначення.

Введені санкції обмежують доступ до первинного та вторинного ринків капіталів ЄС для певних російських банків і компаній, а також забороняють фінансову допомогу та брокерські послуги для фінансових інституцій Росії.

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Обмежувальні заходи також забороняють прямий або непрямий імпорт, експорт або передання всіх матеріалів, що пов’язані з обороною, та вводять заборону на всі товари подвійного призначення, які можуть використовуватися у військовими Росії як кінцевими користувачами.

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Санкції також стримують подальший доступ Росії до певних чутливих технологій, що можуть бути використані в російському енергетичному секторі.

18 червня 2020 року Європейська Рада ухвалила рішення про продовження обмежувальних заходів проти РФ до 23 червня 2021 року за анексію українського півострова.

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