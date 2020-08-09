Україні потрібні закони про корінні народи і статус кримських татар - МЗС

Міністерство закордонних справ України наголошує на важливості напрацювання законопроєктів про корінні народи, статус кримських татар.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі МЗС України з нагоди Міжнародного дня корінних народів світу.

МЗС наголошує, що в умовах гібридної агресії Україна приділяє особливу увагу питанням формування та реалізації державної політики етнонаціональної єдності, захисту прав корінних народів та гармонізації міжнаціональних відносин.

"У цьому зв’язку актуалізується завдання розробки та прийняття нової редакції закону "Про національні меншини в Україні", розробки законопроєктів "Про корінні народи", "Про статус кримськотатарського народу в Україні", "Про національно-культурну автономію", а також прийняття нормативно-правових актів щодо вдосконалення фінансової підтримки з боку держави культурного розвитку корінних народів, до творення яких активно долучається МЗС", - йдеться у повідомленні.

МЗС нагадує, що в Україні корінними народами є кримські татари, караїми та кримчаки, та зауважує, що проблематика визначення їхнього статусу актуалізувалася з початком російської агресії.

"Вторгнення російських військ в Україну у лютому 2014 р. і триваюча окупація Криму істотно загострили проблему забезпечення прав кримськотатарського народу як корінного народу України", - наголошують в МЗС.

Також МЗС нагадує, що у заяві Верховної Ради щодо гарантій прав кримськотатарського народу у складі Української держави 20 березня 2014 року Україна гарантувала збереження і розвиток самобутності кримськотатарського народу як корінного народу. Крім того, МЗС наголошує, що тоді Україна визнала Меджліс кримськотатарського народу, виконавчий орган Курултаю кримськотатарського народу України, та Курултай як вищий представницький орган кримськотатарського народу.

У згаданій заяві Верховна Рада також доручила розробити проєкти законів, які визначать та закріплять статус кримськотатарського народу як корінного народу України.

"Відповідна нормотворча діяльність здійснюється з урахуванням низки чинників, насамперед безпекового характеру, зокрема, протиправних репресивних заходів окупаційної адміністрації Криму, спрямованих на придушення кримськотатарського руху опору окупації, серед яких - заборона діяльності Меджлісу кримськотатарського народу", - зауважили в МЗС.

Крім того в міністерстві підкреслили, що додаткові зусилля докладаються для визнання міжнародною спільнотою депортації кримських татар у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу. "До очільників і представників іноземних країн доведено зміст постанови Верховної Ради України (від 11.05.2016) про звернення до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, світових лідерів та всіх членів міжнародної спільноти щодо вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу та засудження порушень РФ прав і свобод кримськотатарського народу та звернення Меджлісу до парламентів та урядів держав-членів ООН "Про визнання геноциду кримськотатарського народу", - інформують в МЗС.

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Як повідомлялося, Міжнародний день корінних народів світу - щорічний день солідарності з корінними народами, що відзначається 9 серпня відповідно до резолюції Генеральної асамблеї ООН від 23 грудня 1994 року.

Росія навесні 2014 року із залученням збройних сил РФ захопила частину території України – Кримський півостров. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся "референдум" про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.

Водночас Україна, Європейський Союз, США та інші країни не визнали результати голосування на "референдумі" і запровадили санкції проти Росії.