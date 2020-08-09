США закликають Росію припинити порушення прав кримських татар

США закликають Російську Федерацію припинити порушувати права кримських татар в окупованому Криму і покинути суверенну українську територію.

Як передає Укрінформ, про це заявило у Твітер посольство США в Україні.

«У Міжнародний день корінних народів світу ми закликаємо Росію припинити жорстокі порушення прав людини кримських татар і покинути суверенну українську територію», - наголосили в дипломатичному відомстві.

У США вкотре підкреслили, що Крим – це Україна.

Як повідомлялося, Міжнародний день корінних народів світу - щорічний день солідарності з корінними народами, що відзначається 9 серпня відповідно до резолюції Генеральної асамблеї ООН від 23 грудня 1994 року.

Росія навесні 2014 року із залученням збройних сил РФ захопила частину території України – Кримський півострів. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.

Водночас Україна, Європейський Союз, США та інші країни не визнали результати голосування на «референдумі» і запровадили санкції проти Росії.