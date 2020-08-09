На кордоні з окупованим Кримом утворилася величезна черга — Чубаров

На КПВВ Каланчак, що на кордоні із тимчасово окупованим Кримом, утворилася величезна черга в бік материкової України.

Про це в неділю, 9 серпня, повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook.

Він заявив, що в черзі з боку анексованого півострова перебувають близько 300 осіб, проте вона постійно поповнюється.

"Причина — вчорашнє (8 серпня) рішення Кабміну України про тимчасові обмеження перетину пунктів пропуску з тимчасово окупованого Криму. Люди, які в'їхали у Крим із материкової частини України, як і жителі Криму, які збиралися у справах відвідати материк, бояться опинитися закупореними в Криму", - написав Чубаров.

При цьому, додав глава Меджлісу, прикордонники із кримського боку не поспішають з оформленням документів.

Нагадаємо: з 8 години ранку 9 серпня до кінця літа адмінкордон України з Кримом буде закрито згідно з рішенням Кабміну у зв'язку з епідемією COVID-19.