На кордоні з окупованим Кримом утворилася величезна черга — Чубаров
Про це в неділю, 9 серпня, повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook.
Він заявив, що в черзі з боку анексованого півострова перебувають близько 300 осіб, проте вона постійно поповнюється.
"Причина — вчорашнє (8 серпня) рішення Кабміну України про тимчасові обмеження перетину пунктів пропуску з тимчасово окупованого Криму. Люди, які в'їхали у Крим із материкової частини України, як і жителі Криму, які збиралися у справах відвідати материк, бояться опинитися закупореними в Криму", - написав Чубаров.
При цьому, додав глава Меджлісу, прикордонники із кримського боку не поспішають з оформленням документів.
Нагадаємо: з 8 години ранку 9 серпня до кінця літа адмінкордон України з Кримом буде закрито згідно з рішенням Кабміну у зв'язку з епідемією COVID-19.