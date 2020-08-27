У Чернівцях поліція відкрила справу через послаблення карантину міськрадою

Поліція у Чернівцях відкрила кримінальне провадження за фактом прийнятого міськрадою рішення про послаблення карантину на території міста.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

"За фактом прийняття рішення Чернівецькою міською радою слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 325 Кримінального кодексу України", - зазначили у поліції.

Згідно з цією статтею, винуватцям загрожує штраф, обмеження волі на строк до трьох років або до пів року тюрми.

"Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, - карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років", - йдеться у зазначеній статті.

Як повідомлялося, рішенням Держкомісії з питань ТЕБ та НС з 24 серпня 14 адміністративно-територіальних одиниць віднесені до червоного рівня епідеміологічної небезпеки. Так, до червоної зони, серед інших, віднесено місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський райони Чернівецької області.

На "червоній" території забороняється робота громадського транспорту, закриваються заклади освіти, в тому числі дошкільні та школи. Дозволяється тільки висадка пасажирів з транспорту, який курсує транзитом.

Депутати Чернівецької міської ради не погодилися з рішенням Держкомісії з питань ТЕБ та НС і на позачерговому засіданні сесії дозволили роботу громадського транспорту, ринків, торгово-розважальних центрів, кафе, ресторанів, шкіл і садочків з дотриманням протиепідемічних заходів.

В Україні станом на 27 серпня лабораторно підтверджено 112 059 випадків COVID-19, з них за добу – 1 974.

У Чернівецькій області зафіксували 9700 випадків інфікування COVID-19. Із них 6029 пацієнтів одужали, 268 людей померли.