Через COVID-19 на карантин зачинили пологовий будинок у Ворзелі

Через виявлений в однієї з вагітних COVID-19 на карантин зачинено пологовий будинок Ірпінської центральної лікарні, що у Ворзелі.

Про це в соцмережі Фейсбук повідомив перший заступник міського голови Ірпеня Олександр Маркушин, передає Укрінформ.

"Протягом двох тижнів пологовий буде закрито на карантин. Вагітні мешканки нашого регіону направлятимуться на пологи у Бородянську центральну районну лікарню", - зазначає Маркушин.

За його словами, у ніч з середи на четвер "швидка" доставила в пологовий будинок у Ворзелі мешканку міста на 38-му тижні вагітності із загрозою переривання вагітності. Жінці потрібно було екстрено зробити кесарів розтин. Оскільки у неї була температура і ознаки респіраторного захворювання, зробили експрес-тест на коронавірус. Він виявився негативним. Через пряму загрозу життю жінки і дитини, медики вирішили негайно оперувати її. Після операції жінку помістили в ізолятор і повідомили про потребу здачі аналізів для ПЛР-діагностики. І тільки тоді вона розповіла, що напередодні вже здала цей тест.

"Сьогодні ми отримали результати – вони, на жаль, позитивні. Маємо 10 медиків, які безпосередньо контактували з хворою та 20 вагітних, які перебували у цей час в пологовому (з хворою жінкою не контактували). 14 вагітних, які були на збереженні, виписуємо додому під нагляд сімейних лікарів. Контактні лікарі уже на самоізоляції. Усім 30 особам буде зроблено ПЛР-тестування", - підкреслив Маркушин.

До речі, 26 серпня Маркушин повідомив, що йде на самоізоляцію та працюватиме дистанційно — в його родині виявлено випадок коронавірусної хвороби.

За даними, опублікованими МОЗ, у Київській області за добу коронавірусну хворобу діагностували у 92 людей та зареєстрували два летальні випадки. Загалом захворіло 5397 жителів Київщини.

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За рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, в Ірпені встановлюється "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Відповідні карантинні обмеження почнуть діяти з 31 серпня.

В Україні станом на 29 серпня лабораторно підтверджено 116 978 випадків COVID-19, з них 2 492 летальні, 56 138 людей одужали. За добу виявлено 2 481 новий випадок. Попередньої доби було виявлено 2 438 нових випадків.