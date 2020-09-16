У Києві на карантин закрили чотири школи

Через випадки захворювання серед учителів, на карантин закрили сьогодні 4 столичні школи.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко.

"Через випадки захворювання серед учителів на карантин закрили сьогодні 4 столичні школи. По одній в Оболонському, Дарницькому, Голосіївському та Солом’янському районах", - сказав Кличко.

Крім цього, у 90 школах на дистанційне навчання перевели загалом 188 класів, де є хворі учні. Усього хворих на коронавірус школярів у столиці 207 та 108 педагогів.

За словами мера, через виявлені випадки коронавірусу тимчасово закриті 4 групи у садочках в Дарницькому та Подільському районах. "Загалом працює 561 комунальний дитсадок із 568. В інших закладах тривають планові ремонти", - додав він.

Як зазначив Кличко, три дитсадки, які були на карантині, відновили роботу. Наповненість дітей у садках сьогодні майже 51%.

Як повідомлялося, за минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилася на 356 осіб.

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В Україні за минулу добу, 15 вересня, виявили 2 958 нових випадків зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 162 660.