У столиці збільшилася смертність від коронавірусу - Кличко

У Києві, як і по Україні, збільшилася смертність від коронавірусу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко.

"Як і на початку пандемії помирають в основному люди похилого віку. Здебільшого вік киян, які не подолали вірус, - 65 років і старші. У такому віці померли 192 людини", - сказав мер.

Кличко повідомив, що наймолодша серед померлих - 25-річна жителька Дніпровського району, а найстарший – 96-річний житель Солом’янського району.

Він наголосив, що головне сьогодні - не допустити інфекційного вибуху. "Я закликаю всіх берегтися...Не йти в місця великого скупчення людей, не поводитися легковажно. Турбота про своє здоров’я – це і ваше життя, і безпека інших людей, і можливість належного функціонування медичної системи Києва", - наголосив він.

Як повідомлялося, за минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилася на 356 осіб.

В Україні за минулу добу, 15 вересня, виявили 2 958 нових випадків зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 162 660.