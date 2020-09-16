Дитячі спортивні школи Києва працюють з урахуванням карантинних рекомендацій

Дитячі спортивні школи Києва працюють у звичному режимі, але з урахуванням рекомендацій на час адаптивного карантину для боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це заявила директор Департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації Юлія Хан, інформує КМДА у Фейсбуці.

"Дитячі спортивні школи Києва працюють у звичному режимі, але з урахуванням належних рекомендацій", - розповіла вона.

Також у КМДА зауважують, що у школах необхідно обов'язково проводити температурний скринінг перед початком роботи та вологе прибирання з використанням миючих та дезінфекційних засобів. Спортивні змагання проводитимуться за участю не більше 220 осіб та не більше однієї особи на 10 кв. м.

Водночас у КМДА нагадують про те, що заборонено у таких школах функціонування спа-зон, надання послуг масажу, фітнес-барів та кулерів із водою, проведення групових занять для понад 10 осіб та інших групових занять, що передбачають безпосередній фізичний контакт.ґ

Як повідомлялося, 10 вересня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначила нове епідемічне зонування. За результатами засідання комісії Київ віднесено до помаранчевої зони. Нове зонування почало діяти з 14 вересня.

В Україні за минулу добу, 15 вересня, виявлено 2 958 випадків зараження коронавірусом.