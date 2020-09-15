"Червона" зона: Ляшко сказав, як прийматимуть рішення щодо шкіл та дитсадків

Міністерство охорони здоров'я запропонує зміни в постанову, що регламентує карантинні обмеження, зокрема рішення про роботу дошкільних та навчальних закладів в "червоних" зонах мають приймати спільно з місцевою владою та регіональною комісією ТЕБ та НС.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це журналістам сказав заступник міністра охорони здоров’я , головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

“Міністр охорони здоров’я провів селекторну нараду з мерами міст, де було обговорено підходи до запровадження протиепідемічних обмежень на території тих чи інших рівнів епідемічної небезпеки. Ключові зміни, які ми хочемо винести на найближче засідання уряду - підходи до формування і заведення тієї чи іншої адміністративно-територіальної одиниці в "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Ми хочемо, щоб це було спільне рішення Державної комісїі ТЕБ та НС і регіональної з залученням органів місцевого самоврядування”, - розповів Ляшко.

Він зазначив, що в червоній зоні відразу будуть застосуватися не всі обмеження, а характерні обмеження для певної адміністративної одиниці, які дадуть найбільш позитивний ефект.

"Щоб ми мали спільну відповідальність центральної і місцевої влади за ті обмеження , які вводяться, що за ними буде здійснюватися контроль, і на це буде вплив. Тому школи і дитячі садочки є в переліку тих обмежень, які можуть заборонятися в червоній зоні, але рішення, чи будуть вони закриватися в цьому конкретному районі чи місті, буде прийматися спільно національним рівнем з органами місцевого самоврядування", - наголосив санітарний лікар.

За його словами, будуть запропоновані зміни стосовно роботи шкіл в інших зонах. Зокрема, якщо в навчальному закладі 50% і більше класів відправлено на самоізоляцію через виявлення хворих на коронавірусну інфекцію, то такі школи повинні закриватися на 14 днів.

Ляшко додав, що ці та інші зміни можуть бути ухвалені на найближчому засіданні Кабінету Міністрів.

Як повідомляв Укрінформ, з 14 вересня вступив у дію новий розподіл адміністративно -територіальних одиниць за рівнем епідемічної небезпеки. Так, у 37 адміністративних одиницях встановлено червоний рівень, у 86 - помаранчевий, у 173 - жовтий.

На даний момент червоний рівень, серед іншого, передбачає заборону роботи громадського транспорту, закладів освіти, ТРЦ, кафе і ресторанів, спортзалів, кінотеатрів.