"Червона" зона: Ляшко сказав, як прийматимуть рішення щодо шкіл та дитсадків

Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я запропонує зміни в постанову, що регламентує карантинні обмеження, зокрема рішення про роботу дошкільних та навчальних закладів в "червоних" зонах мають приймати спільно з місцевою владою та регіональною комісією ТЕБ та НС.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це журналістам сказав заступник міністра охорони здоров’я , головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

“Міністр охорони здоров’я провів селекторну нараду з мерами міст, де було обговорено підходи до запровадження протиепідемічних обмежень на території тих чи інших рівнів епідемічної небезпеки. Ключові зміни, які ми хочемо винести на найближче засідання уряду - підходи до формування і заведення тієї чи іншої адміністративно-територіальної одиниці в "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Ми хочемо, щоб це було спільне рішення Державної комісїі ТЕБ та НС і регіональної з залученням органів місцевого самоврядування”, - розповів Ляшко.

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Він зазначив, що в червоній зоні відразу будуть застосуватися не всі обмеження, а характерні обмеження для певної адміністративної одиниці, які дадуть найбільш позитивний ефект.

"Щоб ми мали спільну відповідальність центральної і місцевої влади за ті обмеження , які вводяться, що за ними буде здійснюватися контроль, і на це буде вплив. Тому школи і дитячі садочки є в переліку тих обмежень, які можуть заборонятися в червоній зоні, але рішення, чи будуть вони закриватися в цьому конкретному районі чи місті, буде прийматися спільно національним рівнем з органами місцевого самоврядування", - наголосив санітарний лікар.

За його словами, будуть запропоновані зміни стосовно роботи шкіл в інших зонах. Зокрема, якщо в навчальному закладі 50% і більше класів відправлено на самоізоляцію через виявлення хворих на коронавірусну інфекцію, то такі школи повинні закриватися на 14 днів.

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Ляшко додав, що ці та інші зміни можуть бути ухвалені на найближчому засіданні Кабінету Міністрів.

Як повідомляв Укрінформ, з 14 вересня вступив у дію новий розподіл адміністративно -територіальних одиниць за рівнем епідемічної небезпеки. Так, у 37 адміністративних одиницях встановлено червоний рівень, у 86 - помаранчевий, у 173 - жовтий.

На даний момент червоний рівень, серед іншого, передбачає заборону роботи громадського транспорту, закладів освіти, ТРЦ, кафе і ресторанів, спортзалів, кінотеатрів.

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