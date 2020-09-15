Франківськ попри “червону” зону з понеділка відкриває школи

Депутати Івано-Франківської міськради вирішили попри “червону” зону, до якої віднесено місто, відкривати не лише дитсадки, але й школи. Учні початкових класів зможуть сісти за парти з 21 вересня, решта школярів – з 28 вересня.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться в ухваленому 15 вересня рішенні позачергової сесії міськради.

«Вирішили …. з 15 вересня продовжити відкриття та забезпечення роботи закладів дошкільної освіти (перелік додається), з 21 вересня забезпечити роботу початкових шкіл , в тому числі і структурних підрозділів початкової школи, учнів 1-4 класів (перелік додається) …. З 28 вересня забезпечити роботу закладів загальної і середньої освіти, гімназій та ліцеїв, учнів 5-9 та 10-12 класів шкільної та позашкільної освіти», - йдеться у рішенні сесії міськради «Про забезпечення права на освіту жителям Івано-Франківської міської територіальної громади».

Тут зазначено, що відповідальність за стан здоров’я дітей покладено на їх батьків, або тих, хто їх заміняє. При цьому батьки мають право звернутись до закладу освіти щодо дистанційного навчання дитини і отримати його реалізацію.

Водночас, правоохоронців депутати закликають утриматись від дій щодо притягнення до відповідальності осіб, які будуть діяти, відповідно до цього рішення.

Якщо ж директорам дошкільних та навчальних закладів доведеться оскаржувати дії поліції в судах, міська рада обіцяє надати їм юридичний супровід.

Як передавало агентство, з 14 вересня до червоної зони епідеміологічної небезпеки увійшли міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш , Косівський та Тисменицький райони. Епідемічні рівні встановлюють на 14 днів.

Раніше міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що з 14 вересня навчальний рік у школах міста розпочнеться дистанційно. Натомість дитсадки відкриватимуть поступово.

Станом на 15 вересня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтверджено в 11 510 випадках.

В Україні підтверджено 159 702 випадки коронавірусу. За останню добу зареєстровано 2 905 нових випадки.