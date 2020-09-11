МОЗ оновило перелік країн

МОЗ оновило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон

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Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я оприлюднило перелік країн червоної та зеленої зони станом на 11 вересня 2020 року. 

Як передає Укрінформ, перелік доступний на сайті МОЗ.

У переліку наведені дані стосовно 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Зазначена інформація щодо кількості активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис населення в кожній державі.

Зазначається, що в Україні станом на 11 вересня цей показник складає 88,1 активний випадок на 100 тис населення. В переліку МОЗ Україна віднесена до "зеленої" зони.

До червоної зони віднесено 46 країн, зокрема, Молдова, Ізраїль, Іспанія, Чорногорія, Хорватія, Франція, США.

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У "зеленому" списку, серед інших країн, Румунія, Албанія, Угорщина, Чехія, Білорусь, Туреччина, Греція, Єгипет.

Водночас щодо 15 країн немає данних стосовно захворюваності на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, за добу в Україні було лабораторно підтвреджено 3 144 нових випадки захворювання на COVID-19. Загалом за весь час пандемії в Україні зафіксовано 148 756 випадків захворювання на COVID-19. У світі станом на 11 вересня зафіксовано 28 172 998 випадків захворювання на COVID-19, померло 909 622 особи, одужало 18 994 222 людини.

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