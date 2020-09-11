МОЗ оновило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило перелік країн червоної та зеленої зони станом на 11 вересня 2020 року.

Як передає Укрінформ, перелік доступний на сайті МОЗ.

У переліку наведені дані стосовно 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Зазначена інформація щодо кількості активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис населення в кожній державі.

Зазначається, що в Україні станом на 11 вересня цей показник складає 88,1 активний випадок на 100 тис населення. В переліку МОЗ Україна віднесена до "зеленої" зони.

До червоної зони віднесено 46 країн, зокрема, Молдова, Ізраїль, Іспанія, Чорногорія, Хорватія, Франція, США.

У "зеленому" списку, серед інших країн, Румунія, Албанія, Угорщина, Чехія, Білорусь, Туреччина, Греція, Єгипет.

Водночас щодо 15 країн немає данних стосовно захворюваності на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, за добу в Україні було лабораторно підтвреджено 3 144 нових випадки захворювання на COVID-19. Загалом за весь час пандемії в Україні зафіксовано 148 756 випадків захворювання на COVID-19. У світі станом на 11 вересня зафіксовано 28 172 998 випадків захворювання на COVID-19, померло 909 622 особи, одужало 18 994 222 людини.