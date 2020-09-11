Три райони Буковини перейшли із "червоної" зони до "помаранчевої"

Вижницький, Глибоцький та Заставнівський райони Чернівецької області перейшли із "червоної" до "помаранчевої" зони.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА, передає Укрінформ.

"10 вересня на позачерговому засіданні Державна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення про нове епідемічне зонування Чернівецької області. Так «червону» зону на більш м’яку щодо обмежень «помаранчеву» змінили три райони Буковини – Вижницький, Глибоцький та Заставнівський", - йдеться у повідомленні.

Натомість із "помаранчевої" до "червоної" зони поширення коронавірусу цього тижня потрапили Герцаївський та Кельменецький райони області.

"Таким чином, зараз карта області виглядає так: «червона зона» – місто Чернівці, Герцаївський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони;

«помаранчева» зона – місто Новодністровськ, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони", - додали в обласній адміністрації.

Відповідні правила адаптивного карантину діятимуть з понеділка, 14 вересня.

Як повідомлялося, через поширення СOVID-19 в Україні запроваджено поділ на карантинні зони, зважаючи на встановлені рівні епідеміологічної небезпеки: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений.

Зокрема, "зелена" зона передбачає: перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах; проведення масових заходів: не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; кінотеатри із заповненістю на 50%; перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

У "жовтій" зоні (+ обмеження зеленої) забороняється: відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.

У "помаранчевій" зоні (+ обмеження жовтої) забороняється: діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; спортзали, фітнес-центри, заклади культури; прийом нових змін в дитячі табори; обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів та не більше 100 людей.

"Червона" зона (+ обмеження помаранчевої) передбачає заборону роботи громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.