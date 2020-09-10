На Прикарпатті за вихідні у ресторанах влаштували 35 свят, з них 10 – у "червоній" зоні

В Івано-Франківській області протягом 5 та 6 вересня зафіксували 35 масових заходів в закладах громадського харчування, із них 10 – у "червоній" зоні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

"В період 05-06.09.2020 р. (минулі вихідні дні) Головним управлінням Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області були проведені моніторингові відвідування закладів громадського харчування. Зафіксовано проведення 35 масових заходів (весіль, днів народжень), в тому числі в "червоній" епідемічній зоні – 10 (Косівський, Тисменицький райони, місто Івано-Франківськ), в "помаранчевій" – 25 (найбільше – в Рогатинському, Богородчанському та Верховинському районах)", - йдеться у повідомленні.

Загалом за вихідні обстежили 280 закладів громадського харчування, де виявили 69 порушень карантинних заходів.

"Складено 65 протоколів: в "червоній" епідемічній зоні – 24, в "помаранчевій" – 41; в тому числі спеціалістами Держпродспоживслужби – 62 протоколи, органами Національної поліції – 3", - уточнили в Держпродспоживслужбі.

Крім того, з 2 до 8 вересня в області здійснили 1019 моніторингових відвідувань, в тому числі перевірили 402 заклади харчування, де виявили 95 порушень.

У Держпродспоживслужбі наголошують, що щоденний моніторинг підконтрольних об’єктів триватиме постійно до закінчення карантину.

Як повідомляло агентство, з 7 вересня до "червоної" зони епідеміологічної небезпеки увійшли міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області.

Станом на 10 вересня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтверджено у 10 802 випадках, загалом в Україні цей показник становить 145 612 випадків. За останню добу зафіксовано 2 582 нових випадів захворювання на коронавірус.