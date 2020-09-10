Київ і 17 областей не готові до пом'якшення карантину

Київ і 17 областей не готові до пом'якшення карантину

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Укрінформ
Станом на 10 вересня Київ та 17 областей залишаються не готовими до пом'якшення карантинних заходів.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я оприлюднені на сайті установи.

Згідно з даними МОЗ, окрім Києва не готові до пом'якшення карантину Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

У всіх цих регіонах перевищено показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення.

Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50 відсотків протягом п’яти днів підряд; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень захворюваності.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 9 вересня, виявили 2 582 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 145 612.

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