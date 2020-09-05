Харків може потрапити до "червоної" зони вже за тиждень – голова ОДА

Харків, де щодня виявляють дедалі більше випадків інфікування коронавірусом, уже за тиждень може опинитися в «червоній» карантинній зоні.

Про це в коментарі ЗМІ сказав голова Харківської ОДА Олексій Кучер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Учора було проведено понад 2100 тестів, при цьому констатовано близько 370 підтверджених випадків (по всій області – ред.). На жаль, ми маємо цю тенденцію і вимушені визнавати, що хвороба шириться. Ви запитаєте, у якій зоні за тиждень буде Харків? Якщо далі це буде тривати, то я впевнено вам повідомляю, що він буде в «червоній» зоні», - заявив Кучер.

Він уточнив, що більшість нових випадків фіксуються у Харкові. А щоб не допустити негативного сценарію, необхідно посилити профілактичні заходи, насамперед – забезпечити контроль у міському транспорті та вчасне виявлення контактних осіб.

«Я наполягав, наполягаю і буду наполягати на тому, що найбільша кількість захворювань і контактів - саме в міському транспорті. Якщо ми потрапимо до «червоної» зони, змушені будемо зупинити весь транспорт. У мене запитання: ми хочемо цього? Ні, не хочемо. Чому тоді так, на мій погляд, слабко реагують органи місцевого самоврядування? Усі повинні розуміти, що це спільна відповідальність, я маю бачити зворотний зв'язок і реакцію на те, що відбувається», - сказав голова ОДА.

Кучер додав, що органи поліції активно перевіряють перевізників. Також активізувало перевірки обласне управління Укртрансбезпеки – за два тижні інспектори склали 87 матеріалів за порушення карантину на транспорті.

«Перше - це порушення водіями маскового режиму. На другому місці - порушення норм карантину при перевезенні пасажирів - беруть більше людей, ніж є місць для сидіння. І третє - водії не забезпечують санітарного оброблення транспортного засобу між рейсами», - розповів начальник управління Олександр Гринюк.

Як повідомлялося, 4 вересня на Харківщині зафіксовано черговий добовий антирекорд за кількістю виявлених випадків коронавірусу - 369 (у тому числі в обласному центрі – 284).

Загалом по області зареєстровано 10 315 випадків СOVID-19, у тому числі 222 летальних, 3458 пацієнтів одужали.

Харків наразі перебуває в «помаранчевій» карантинній зоні, у «червоній» буде з 7 вересня Великобурлуцький район області.

В Україні за останню добу зареєстровано 2723 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 130 951.