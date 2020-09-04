На Харківщині різкого зростання госпіталізацій через СOVID-19 немає – ОДА

На Харківщині попри щоденне збільшення кількості інфікованих СOVID-19 показник госпіталізації так стрімко не зростає.

Про це в коментарі Укрінформу сказав заступник директора департаменту охорони здоров’я Харківської ОДА Геннадій Бондарчук.

"Різкого зростання госпіталізацій немає. У інфекційну лікарню госпіталізують на цьому тижні 35-40 осіб на добу, тиждень тому було до 35. Наразі в цьому закладі перебувають 270 осіб. По області всього госпіталізовано 608 осіб (на минулу п'ятницю було 411)", - розповів Бондарчук.

За його словами, зараз у регіоні активно готуються заклади «другої хвилі», зокрема обласна клінічна лікарня, де виділено окремий корпус (офтальмологічний), та обласна травматологічна лікарня.

"У них є фінансовий ресурс, їм поставили строк на проведення робіт – мають упоратися за тиждень", - зазначив заступник директора облдепартаменту охорони здоров’я. Окрім названих закладів, до "другої хвилі" зараховані міські лікарні Харкова №18, №17 і № 25.

На обладнання кисневих трас у цих закладах, як раніше вже повідомляв Бондарчук, піде від 600 до 800 тис. грн на кожний.

Четвертого вересня на Харківщині зафіксовано черговий антирекорд за кількістю виявлених випадків коронавірусу за добу — 369 (найбільше в обласному центрі – 284). Одужали 83 людини.

Всього по області зареєстровано 10315 випадків СOVID-19, із них: 3458 людей одужало, 222 померли. Випадків повторного інфікування коронавірусом у регіоні не зафіксовано. Зареєстровано 464 випадки захворювання на COVID-19 серед медичничних працівників (4,6 % від загальної кількості захворілих), з них - 446 одужали.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за останню добу зареєстровано 2 723 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 130 951.