У Києві - 319 нових випадків коронавірусу, вісім хворих померли

На 4 вересня в столиці вже 14 477 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 319.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"За минулу добу плюс 319 хворих, померли 8 людей. Всього коронавірус забрав життя 230 киян. І протягом останнього тижня кількість летальних випадків не зменшується. А підтверджених випадків захворювання на COVID-19 вже майже 15 тисяч, точніше 14 477", - сказав Кличко.

За його словами, серед тих, хто захворіли: 158 жінок віком від 18 до 85 років і вісім дівчаток від чотирьох місяців до 14 років. Також 142 чоловіки віком від 19 до 81 року та 11 хлопчиків від 4 до 17 років. Захворіли також 17 медиків.

Одужали за минулу добу 63 людини. Всього коронавірус подолали 4616 жителів Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому і Дніпровському районах – по 48, у Святошинському – 35, в Печерському і Солом'янському районах – по 33 випадки", - зазначив Кличко.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2 723 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 130 951.