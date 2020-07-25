Дев'ять областей не готові до послаблення карантину

Дев'ять областей не готові до послаблення карантину

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Укрінформ
Станом на 25 липня дев'ять регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з ними, поки не готові до послаблення карантину Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області.

Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та містом Севастополь відсутні.

Як зазначають у МОЗ, регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважається регіон, у якому наявна одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50%; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 на 100 000 населення впродовж останніх семи днів;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11%; показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10%.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 25 липня в Україні лабораторно підтверджено випадків COVID-19, за добу зареєстровано новий. Зафіксовано 19 нових летальних випадків. Одужало 611 людей. Загалом за весь час пандемії в Україні від COVID-19 зареєстровано 1590 летальних випадків, 35497 людей одужало.

Найбільше нових випадків захворювання виявлено у Рівненській області (143) м. Києві (129), Львівській (114), Одеській (97) та Івано-Франківській (85) областях.

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