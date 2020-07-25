Дев'ять областей не готові до послаблення карантину

Станом на 25 липня дев'ять регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з ними, поки не готові до послаблення карантину Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області.

Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та містом Севастополь відсутні.

Як зазначають у МОЗ, регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважається регіон, у якому наявна одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50%; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 на 100 000 населення впродовж останніх семи днів;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11%; показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10%.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 25 липня в Україні лабораторно підтверджено випадків COVID-19, за добу зареєстровано новий. Зафіксовано 19 нових летальних випадків. Одужало 611 людей. Загалом за весь час пандемії в Україні від COVID-19 зареєстровано 1590 летальних випадків, 35497 людей одужало.

Найбільше нових випадків захворювання виявлено у Рівненській області (143) м. Києві (129), Львівській (114), Одеській (97) та Івано-Франківській (85) областях.