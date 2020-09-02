МОЗ спростить процедуру виходу із самоізоляції

Міністерство охорони здоров’я змінить алгоритм тестування для виходу із самоізоляції.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу у середу.

"На цьому тижні в алгоритм тестування буде внесено зміни, і завершувати самоізоляцію у разі відсутності клінічних симптомів можна буде на 14-й день без проведення ПЛР-тестування. А також тестування методом ПЛР буде зсунуто на 7-9-й день, що дозволить вийти з самоізоляції, не чекаючи 14 днів", - пояснив Ляшко.

Також він зазначив, що вже буде достатньо одного негативного ПЛР-тесту й відсутності клінічних симптомів для того, щоб людина потрапляла до категорії тих, хто одужав. За його словами, ті, хто вже перехворів на коронавірус, але досі перебуває на амбулаторному лікуванні, можуть здати безкоштовний тест.

Ляшко додав, що безкоштовне ПЛР-тестування також надається пацієнтам з клінічними ознаками коронавірусної хвороби та пацієнтам із пневмоніями, які перебувають в стаціонарах і чекають лабораторної діагностики для визначення збудника.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2 495 нових випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 125 798.