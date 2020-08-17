Київ та 10 регіонів не готові до послаблення карантину - МОЗ
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
До послаблення карантину не готове місто Київ, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька області.
Як повідомляв Укрінформ, 13 серпня Державна комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій змінила поділ країни на карантинні зони.
Так, до "червоної" зони за рівнем епідемічної небезпеки через значне поширення COVID-19 віднесли такі населені пункти і райони: Городенківський та Косівський райони Івано-Франківської області; місто Самбір Львівської області; місто Біляївка Одеської області; місто Дубно, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області; Кіцманський район Чернівецької області.
Оновлений поділ діятиме протягом 14 днів із 17 серпня.
До цього у "червоній" зоні були Тернопіль, Луцьк і Кіцманський район Чернівецької області.
В Україні станом на 17 серпня лабораторно підтвердили 92 820 випадків COVID-19, із них за добу – 1 464.