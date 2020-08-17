Київ та 10 регіонів не готові до послаблення карантину - МОЗ

У Києві та 10 областях України перевищено показник нових захворювань за 14 днів, тож вони залишаються не готовими до послаблення карантину.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

До послаблення карантину не готове місто Київ, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька області.

Як повідомляв Укрінформ, 13 серпня Державна комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій змінила поділ країни на карантинні зони.

Так, до "червоної" зони за рівнем епідемічної небезпеки через значне поширення COVID-19 віднесли такі населені пункти і райони: Городенківський та Косівський райони Івано-Франківської області; місто Самбір Львівської області; місто Біляївка Одеської області; місто Дубно, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області; Кіцманський район Чернівецької області.

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Оновлений поділ діятиме протягом 14 днів із 17 серпня.

До цього у "червоній" зоні були Тернопіль, Луцьк і Кіцманський район Чернівецької області.

В Україні станом на 17 серпня лабораторно підтвердили 92 820 випадків COVID-19, із них за добу – 1 464.