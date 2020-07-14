Чернівці послабили карантин

У Чернівцях дозволили працювати закладам культури та ресторанам з дотриманням певних обмежувальних заходів.

Про це у вівторок, 14 липня, повідомляє Чернівецька міська рада.

"Постановою Кабінету міністрів України від 8 липня 2020 р. № 588 внесено зміни до Постанови КМУ від 20 травня № 392, згідно з якою на території деяких областей, зокрема Чернівецької, дозволено: – роботу закладів культури з наповненістю не більше 50 відсотків стаціонарних розміщених місць для сидіння та/або не більше однієї особи на 5 м кв. площі закладу культури", - йдеться у повідомленні.

Крім того, до 23:00 дозволено роботу розважальних закладів (нічних клубів), а також суб’єктів господарської діяльності з надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів, тощо).

Як повідомляв Укрінформ, адаптивний карантин в Україні діє з 22 травня. При цьому, продовжити чи скасувати карантинні заходи кожен регіон може самостійно, виходячи із статистики захворюваності на коронавірус в області.

Станом на 14 липня, в Україні лабораторно підтверджено 54 771 випадок COVID-19, за добу — 638 нових.

У Чернівецькій області зафіксували 5184 випадки COVID-19. Із них 2864 пацієнти одужали, 201 людина померла.