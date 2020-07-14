Львівщина послабила карантин — що запрацювало

Львівська область вже тиждень тримається у рамках показників, що дозволили послабити карантинні обмеження.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис.

"Рішення, щодо послаблення карантину приймається колегіально на комісії ТЕБ і НС. Ми проголосували "За" на основі того, що є міністерські параметри, які дозволяють це зробити. По-перше, це заповнення кількості ліжок, по-друге, це кількість проведення тестувань, а ми проводимо більше 115% і виявлення- 8,36%, що є менше норми. І головне, якщо говорити про кількість виявлених інфікованих, то вона відображається в абсолютних числах, а якщо зробити перерахунок на 100тис. населення, то ми бачимо, якщо 147 пацієнтів на 2,5 млн, і 100 чоловік на область в якій населення мільйон, відповідно, виходить, що ситуація гірша там, де менша кількість населення. Ці показники є об’єктивними, вони визначені Кабміном, і по них Львівська область вже тиждень часу в рамках, де дозволено проводити певні послаблення", - розповів Чемерис.

Відсьогодні у Львівській області відновлюють роботу дитячі садочки, хостели, санаторії та бази відпочинку, а також розважальні заклади, ресторани, кафе, бари, заклади культури, окрім кінотеатрів та театрів.

За словами Чемериса, моніторингові групи перевірятимуть дотримання всіх правил карантину.

Як повідомлялося, від початку послаблення карантинних обмежень на Львівщині, (з 22 червня по 14 липня) поліція Львівщини склала 1208 протоколів за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За даними ЛОДА, за останню добу методом ПЛР на Львівщині підтверджено 147 нових випадків коронавірусу. З них 80 – госпіталізували. 70 людей перебуває на лікуванні у відділенні реанімації. 19 - на ШВЛ.

За час епідемії COVID-19 підтверджено у 7254 осіб. Померли 188 осіб. Одужали 1142.

Станом на 14 липня в Україні лабораторно підтверджено 54 771 випадок COVID-19, за добу — 638 нових.