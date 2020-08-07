На Київщині за добу - 78 нових випадків COVID-19

У Київській області за добу підтверджено 78 нових випадків коронавірусної хвороби, у тому числі у 8 дітей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Фейсбуці.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 7 серпня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 4058 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 358 дітей та у 616 медичних працівників", - йдеться у повідомленні.

За добу підтверджено 78 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 8 дітей віком від 3 до 17 років (смт Баришівка – 1, м. Бровари – 1, м. Васильків – 1, Васильківський р-н– 2 (с. Устимівка, с. Борисів), смт Володарка – 1, м. Переяслав – 1, Фастівський р-н – 1 (с. Малополовецьке) та у 70 дорослих.

З них 8 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 70 осіб знаходяться на самоізоляції (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовані та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 732 хворих, на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 3326 осіб.

Одужали всього 2903 особи, з них 249 дітей віком від 1 міс. до 17 років.

За звітну добу одужали 23 особи, у тому числі 2 дитини.

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Всього за період епідемії у Київській області померли 67 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу повідомлень про летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 не надходило.

За період з 14 березня всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 7512 повідомлень про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 75 повідомлень про підозру. Встановлено медичне спостереження за 13409 контактними особами.

В Україні станом на 7 серпня лабораторно підтверджено 78 261 випадок COVID-19, з них за добу – 1453.