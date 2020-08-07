На Львівщині виявили 152 випадки коронавірусу за добу

У Львівській області 6 серпня було проведено 1415 ПЛР-тестів, за результатами яких виявили 152 випадки нових інфікованих COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Львівська міська рада.

«Станом на 08.00 год у Львові та на Львівщині підтверджено 10572 випадки інфікування коронавірусом, з них 294 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1415 ПЛР-тестів. Відтак, 152 — позитивні. Серед них львів'ян — 64», - зазначила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

В холодильниках львівських лабораторних центрів, які проводять аналізи на коронавірус, станом на ранок 7 серпня залишилося 1745 проб.

Як зазначив напередодні на брифінгу у Львові міністр охорони здоров’я Максим Степанов, затримки в тестуванні можуть виникати через нестачу устаткування, фахівців, які проводять тестування. "Ми визнаємо наявність проблем, але знаємо, як їх вирішувати", - заявив він, додавши у Львівській області проведення тестувань на коронавірус було провальною проблемою, але наразі регіон вийшов на пристойний рівень.

Як повідомляв Укрінформ, МОЗ у вересні планує збільшити кількість ПЛР-тестувань на COVID-19 до 25 тисяч на добу.

В Україні станом на 7 серпня лабораторно підтверджено 78 261 випадок COVID-19, з них за добу – 1453.