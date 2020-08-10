У Черкасах дитсадок закрили на карантин через COVID-19

У Черкасах дошкільний заклад №34 на два тижні закрили на карантин через те, що у завідувачки виявили COVID-19.

Про це йдеться на сайті міської ради Черкас, передає Укрінформ.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко запевнив, що ситуація повністю контрольована, вихователі два тижні перебуватимуть на самоізоляції, батькам дітей також рекомендовано протягом цього часу утриматися від відвідування дошкільних закладів.

За період карантину у садочку планують зробити ремонт пральні та басейну.

В Україні станом на 10 серпня лабораторно підтвердили 81 957 випадків COVID-19, із них за добу – 1008