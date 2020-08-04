В Енергодарі дитсадок закривають на карантин через COVID-19

В Енергодарі Запорізької області у виховательки дитсадка виявили коронавірус, заклад закривають на карантин.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила начальник управління освіти і науки Енергодарської міськради Світлана Букреєва.

“Дитячий навчальний заклад №16 закривається на карантин від завтра, 5 серпня. Карантин триватиме до 18 серпня. Коронавірусна інфекція наразі виявлена у однієї співробітниці. Хворих серед дітей не має”, - заявили у міськраді.

У місті Енергодар за весь період карантину виявлено 32 випадки захворювання: 23 енергодарці одужали, 1 помер, 8 осіб продовжують лікуватись, з них 2 – госпіталізовані до Дніпрорудненської лікарні, 6 – лікуються амбулаторно.

У Запорізькій в області зареєстровано 851 випадок захворювання на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 4 серпня в Україні лабораторно підтверджені 74 219 випадки COVID-19, за добу — 1061 новий.