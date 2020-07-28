Дитсадок у Малині закрили на карантин через COVID-19

У місті Малин Житомирської області закрили на карантин дитсадок, у двох працівників якого виявили COVID-19.

Про це у Facebook повідомляє Малинська міська рада.

«ДНЗ «Веселка» м. Малина тимчасово не працює у зв’язку з виявленням COVID-19 у двох працівників», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у закладі провели дезінфекцію, а всі його працівники та вихованці перебувають на двотижневій самоізоляції.

Наразі у Малинському районі виявлено 67 випадків COVID-19.

Загалом на Житомирщині підтверджено 1744 випадки COVID-19, 1406 осіб одужали, 35 померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 28 липня в Україні лабораторно підтверджено 66 575 випадків COVID-19, з них за добу – 919. Загалом в Україні зареєстровано 1629 смертей від COVID-19. Одужали – 36 744. Зараз хворіють – 28 202.