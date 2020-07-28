Найбільше випадків коронавірусу за добу зафіксували на Львівщині - 147

Лабораторні центри Львівської області 27 липня провели 742 ПЛР-тести, з них 147- позитивні.

Про це повідомляє Львівська ОДА.

«Підтверджено методом ПЛР наявність коронавірусу за добу у 147 мешканців Львівщини. За увесь час COVID підтверджено у 9099 осіб. Померли 245 осіб. Одужали від коронавірусної інфекції 2118», - йдеться в повідомлені.

На Львівщині за попередню добу було госпіталізовано з підозрою на коронавірус 108 осіб, а скеровано на самоізоляцію 192 людини. На даний момент в стаціонарах знаходиться 1020 хворих. Найбільше пацієнтів у Львівській обласній інфекційній лікарні – 196.

В основному, в районах області за минулу добу виявили по 1-4 нових випадки інфікування. Проте у Львові зафіксовано 74 інфікованих COVID-19, а в Миколаївському районі -23.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 28 липня в Україні лабораторно підтверджено 66 575 випадків COVID-19, з них за добу – 919. Загалом в Україні зареєстровано 1629 смертей від COVID-19. Одужали – 36 744. Зараз хворіють 28 202 людини.