На Київщині за добу — 42 нові випадки COVID-19, летальних не було

У Київській області за минулу добу підтверджено 42 нових випадки COVID-19, в тому числі, у трьох дітей.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За добу підтверджено 42 нових випадки коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 3 дітей віком від 5 до 14 років", - йдеться у повідомленні.

З них двоє хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 40 осіб знаходяться на самоізоляції (під медичним спостереженням).

Загалом, за даними Київського обласного лабораторного центру, в області станом на 10.00 28 липня підтверджено 3590 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 314 дітей та у 574 медичних працівників.

Всього за період епідемії у Київській області померли 60 хворих з підтвердженим COVID-19. За минулу добу нових повідомлень про летальні випадки не надходило.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 28 липня лабораторно підтверджено 66 575 випадків COVID-19, з них за добу – 919.