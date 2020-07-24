У Києві за добу - 118 випадків COVID-19, одна людина померла

За добу в Києві COVID-19 підтверджено у 118 осіб, 1 людина померла.

Про це на брифінгу у п'ятницю заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ще у 118 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. Одна людина померла. На сьогодні в столиці вже 7 396 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, - сказав Кличко.

Так, серед тих, хто захворів за минулу добу: 52 жінки віком від 18 до 84 років, 7 дівчат від 1 року до 16 років. А також 57 чоловіків віком від 18 до 69 років, двоє хлопчиків віком 9 місяців та 1 рік.

До лікарень госпіталізовано 13 пацієнтів, інші перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

За добу від COVID-19 у Києві одужала 121 людина, всього одужали 2 667 людей.

Найбільше випадків COVID-19 в столиці зафіксовано в Дарницькому районі - 27, Деснянському - 16, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах - по 12 випадків.

Загалом в лікарнях Києві з діагнозом COVID-19 перебуває 283 хворих, з них 19 дітей, 45 хворих - у важкому стані, дві людини знаходяться на апаратах ШВЛ, ще 30 пацієнтів перебувають у лікарнях з підозрою на коронавірус.

Як повідомлялося, станом на 24 липня в Україні підтверджено 62 823 випадки COVID-19, з них 1571 летальний, 34 886 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 972 нові випадки.