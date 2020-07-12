Під Києвом нічний клуб закрили через порушення карантину

Поліцейські Київщини припинили діяльність нічного розважального закладу за порушення карантинних обмежень.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.

"Працівники поліції склали два адміністративних протоколи відносно адміністратора нічного клубу за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративне правопорушення – порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених чинним законодавством", - йдеться у повідомленні.

Санкція ст. 44-3 КУпАП передбачає покарання у вигляді накладення штрафу на громадян від 17 тисяч до 34 тисячі гривень і на посадових осіб - від 34 тисяч до 170 тисяч гривень.

Уточнюється, що порушення роботи нічного клубу виявили працівники Обухівського відділу поліції під час профілактичного рейду.

Всупереч карантинним обмеженням, розважальний заклад у селищі Козин на Обухівщині, продовжив роботу після 22-ї години. Також у цьому закладі персонал та понад пів тисячі відвідувачів перебували без засобів індивідуального захисту.

Як повідомляють у Відділі комунікації поліції Київської області, поліцейські продовжують здійснювати перевірки та закликають громадян дотримуватися обмежувальних умов адаптивного карантину.

У поліції просять громадян про всі відомі факти порушень вимог карантину повідомляти на спецлінію 102. Анонімність гарантується.

Також зазначається, що відповідно до Постанови Кабінету міністрів України, поліцейські Київщини проводять перевірки суб'єктів господарювання щодо дотримання ними встановлених вимог до функціонування в умовах адаптивного карантину.

Як повідомляв Укрінформ, днями у Києві закрили чотири нічні клуби за порушення обмежувальних заходів.