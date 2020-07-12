Поліція оштрафувала порушників карантину вже на ₴6,6 мільйона

Поліція від початку перевірок магазинів та закладів харчування на дотримання карантинних обмежень склала майже 18 тисяч адміністративних протоколів на 6,6 мільйона гривень.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко на нараді з представниками уряду та правоохоронних відомств, яка відбулася під головуванням Президента України Володимира Зеленського, інформує пресслужба Глави держави.

Зокрема, за словами Клименка, поліція за останню добу виписала 235 протоколів у зв’язку з порушенням карантинних заходів в установах, закладах громадського харчування, місцях торгівлі.

"В цілому від початку перевірок було складено майже 18 тисяч адмінпротоколів на 6,6 мільйона гривень", - сказав він.

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Крім того, Клименко заявив, що правоохоронці перевіряють на предмет роботи дитячі табори, які не отримали дозволу на відкриття у зв’язку з пандемією.

Своєю чергою міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що займається пришвидшенням процесу встановлення лабораторій в аеропортах Києва та Львова, щоб прибулі пасажири могли робити там ПЛР-тести й у і негативного результату не проходили самоізоляції.

За словами Криклія, для уникнення скупчень людей біля лабораторій він провів перемовини з Міністерством цифрової трансформації щодо розгляду можливості прив’язати видачу результатів до додатка «Дій вдома». Це дасть змогу зменшити час самоізоляції здорових пасажирів, які прибули до України.

Додатково Криклій доповів, що контролює перебіг робіт щодо підйому танкера "Делфі" в Одесі, за умови ясної погоди та відсутності хвиль роботи будуть завершені до 20 липня.

Як повідомлялося, в Україні станом на 11 липня лабораторно підтверджено 52 843 випадки COVID-19, з них 1372 летальні, 25 661 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 800 нових випадків.