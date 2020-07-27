В Україні закрили 37 нічних клубів через порушення карантину

Міністерство внутрішніх справ заявило про закриття 37 нічних клубів через порушення карантину, загальний показник захворюваності серед населення зріс до 66,7 на 100 тисяч громадян.

Про це йшлося під час традиційної наради Президента Володимира Зеленського з представниками уряду, правоохоронних органів та відповідних відомств щодо запобігання поширенню коронавірусу, повідомляє пресслужба глави держави.

У Міністерстві внутрішніх справ, зокрема, проінформували, що через порушення карантинних норм закрили 37 нічних клубів.

«Сьогодні відповідальність щодо здоров’я лежить на кожному власнику бізнесу, директорі закладу, менеджері, відвідувачі. Кожен несе відповідальність за той епідемічний стан, у якому перебуватиме країна найближчим часом. І я вдячний усім, хто розуміє цю відповідальність. Ми всі прагнемо повернення до звичайного ритму життя. Але зробити це зможемо, лише здолавши коронавірусну інфекцію», – підкреслив Зеленський.

У свою чергу, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що показник захворюваності серед населення зріс і становить 66,7 на 100 тисяч осіб.

Станом на 27 липня в Україні лабораторно підтверджені 65 656 випадків COVID-19, за добу — 807 нових.