Укрзалізниця скасовує посадку пасажирів у Тернополі з 7 вересня

АТ "Укрзалізниця" із 7 вересня тимчасово скасовує посадку пасажирів у Тернополі, що потрапив у “червону” зону, водночас висадка пасажирів здійснюватиметься.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Із 00:01 07 вересня 2020 року... Тимчасово скасовано посадку пасажирів на станції Тернопіль (дозволена лише висадка пасажирів)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зі станції не продаватимуться квитки на поїзди сполученням: №21/22 Харків - Трускавець; №12/11 Одеса - Львів; №81/82 Київ - Ужгород; №49/50 Київ - Трускавець; №136/135 Снятин - Одеса - Чернівці; №108/107 Одеса - Ужгород; №110/109 Львів - Херсон; №41/42 Дніпро - Трускавець; №715/716 Київ - Львів.

Водночас Укрзалізниця із 7 вересня відновлює посадку і висадку пасажирів на станціях Острог та Радивилів.

Так, можна буде придбати квитки на потяги сполученням зі станції Острог – на поїзди: №98/97 Ковель - Київ; №122/121 Рівне - Миколаїв; №88/87 Ковель - Новоолексіївка; №45/46 Ужгород - Лисичанськ.

А зі станції Радивилів - на поїзди: №45/46 Ужгород - Лисичанськ; №232/231 Галич - Генічеськ - Івано-Франківськ.

В Укрзалізниці зауважують, що пасажири, які відмовляються від поїздки, зможуть повернути квитки до залізничних кас або через офіційний сайт Укрзалізниці і отримати 100% відшкодування їх вартості (в будь-який момент до дня запланованої поїздки і не пізніше 60 днів після).

Також в Укрзалізниці наголошують, що такі зміни у русі поїздів здійснені відповідно до рішення Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій №28 від 3 вересня.

Як повідомлялося, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 3 вересня оновила поділ на карантинні зони, який почне діяти 7 вересня.

Зокрема, до "червоної" зони віднесено міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області.

24 серпня "Укрзалізниця" припиняла продаж квитків на залізничних станціях Коломия, Острог, Чернівці та Радивилів.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з початку пандемії лабораторно підтверджено 130 951 випадок COVID-19, з них 2761 летальний, 60 613 пацієнтів одужали. За останню добу зафіксовано 2723 нових випадки коронавірусної хвороби.