У Києві за добу підтвердили 356 випадків коронавірусу
Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 16 вересня повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
"За минулу добу виявили 356 хворих. 8 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 291 киянина", - сказав Кличко.
Загальна кількість підтверджених випадків у столиці станом на 16 вересня - 18 070.
Серед тих, хто захворіли - 184 жінки віком від 18 до 76 років і 15 дівчаток від двох до 15 років. Також 139 чоловіків віком від 18 до 83 років і 18 хлопчиків від одного до 16 років.
Захворіли також 8 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 38 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
За його словами, одужали за минулу добу 134 людини. Загалом коронавірус подолали 5 519 мешканців Києва.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 74, Дніпровському – 66, Деснянському районі - 45 випадків", - додав Кличко.
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 15 вересня, виявили 2 958 нових випадків зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 162 660.