У Києві за добу підтвердили 356 випадків коронавірусу

За минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірусну хворобу, збільшилась на 356 осіб.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 16 вересня повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"За минулу добу виявили 356 хворих. 8 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 291 киянина", - сказав Кличко.

Загальна кількість підтверджених випадків у столиці станом на 16 вересня - 18 070.

Серед тих, хто захворіли - 184 жінки віком від 18 до 76 років і 15 дівчаток від двох до 15 років. Також 139 чоловіків віком від 18 до 83 років і 18 хлопчиків від одного до 16 років.

Захворіли також 8 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 38 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За його словами, одужали за минулу добу 134 людини. Загалом коронавірус подолали 5 519 мешканців Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 74, Дніпровському – 66, Деснянському районі - 45 випадків", - додав Кличко.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 15 вересня, виявили 2 958 нових випадків зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 162 660.